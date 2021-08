Duas pessoas ficaram gravemente feridas em uma colisão envolvendo um carro e uma motocicleta, na tarde desta sexta-feira (13). O acidente ocorreu na BR-354, no Trevo de Candeias.

A Central de Regulação do SAMU Oeste foi acionada às 14h45 e solicitou o apoio de uma ambulância e de uma Unidade de Suporte Avançado de Campo Belo para atender a ocorrência.

Ao chegar no local, as equipes iniciaram o atendimento das duas vítimas. Uma mulher, sem idade identicada que estava com uma fratura grave e ferimentos na perna direita.

A outra vítima, um homem de 27 anos, estava consciente e apresentava escoriações no braço e na perna esquerdos.