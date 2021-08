Um homem de 48 anos e um jovem de 23 anos, ficaram gravemente feridos em um acidente envolvendo um carro e uma motocicleta na MG-050, nas proximidades do Trevo de Ermida, em Divinópolis.

A Central de Regulação do SAMU Oeste foi acionada às 7h30, deste domingo (15). Os socorristas ao chegarem no local encontraram as duas vítimas e, ao constatarem a gravidade dos casos, solicitaram o apoio de uma Unidade de Suporte Avançado (USA).

O homem estava inconsciente e com politrauma. Ele teve de ser intubado no local. Já o outro jovem, estava consciente e com uma fratura grave na perna esquerda.

Ambos foram encaminhados para a Sala Vermelha do Complexo de Saúde São João de Deus em Divinópolis.