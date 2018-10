A Polícia Militar de Arcos registrou dois furtos em residências do município no sábado (27). No momento dos crimes, os moradores não estavam em casa.

Em um deles, no bairro Buritis, os suspeitos arrombaram o portão e uma das portas do imóvel e levaram dois televisores de 43 polegadas, um notebook e um tablet.

Eles reviraram vários cômodos, fugindo em seguida.