Dois rifeiros de Santo Antônio do Monte se envolveram em um acidente na tarde desta sexta-feira (1º), na RJ 122, Km 14, região de Cachoeiras de Macacu.

Edson e Eder tiveram ferimentos, foram socorridos e encaminhados para o hospital, mas passam bem. Segundo os irmãos de Edson, ele está consciente, com alguns cortes e terá que operar o tornozelo.

A vítima do outro veículo que pegou fogomorreu carbonizada. Segundo informações do Corpo de Bombeiros de Magé, responsável pelo atendimento no local, os dois veículos se colidiram e um deles foi arremessado às margens da rodovia, pegando fogo logo em seguida.