De acordo com a PM, a primeira prisão ocorreu por volta das 18h, na rua Aníbal Pires Lima, no bairro Jardim América. O homem de 29 anos foi preso em uma residência com 20 pedras de crack.

Mais tarde, militares abordaram o homem de 27 anos, na rua Antônio José Barbosa, no bairro Santa Luzia, com uma pedra de crack. Ele informou aos policias que teria adquirido a droga de uma mulher, na praça Nossa Senhora das Mercês, no Rosário.

A mulher foi localizada e presa com uma pedra de crack. Ela foi conduzida juntamente com os outros dois indivíduos para a Delegacia de Polícia Civil.