Um veículo de passeio capotou na madrugada desta sexta-feira (10) no trevo da BR-176, em Dores do Indaiá.

A Central de Regulação do Samu Oeste recebeu um chamado por volta das 5h para atender a ocorrência.

Ao chegar no local a equipe da Unidade de Suporte Básico (USB) de Dores do Indaiá fez o atendimento de dois homens, de 38 anos. As vítimas estavam conscientes e com leves escoriações.

Os homens receberam os primeiros atendimentos e foram encaminhados para a Santa Casa de Dores do Indaiá.