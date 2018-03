Dois homens de 64 e 30 anos ficaram feridos nesta quinta-feira (8), após se envolverem em um acidente na MG-164 em Itapecerica, na estrada que dá acesso a Camacho.

A equipe de atendimento da Unidade de Suporte Básico (USB) informou que as vítimas estavam em um caminhão. O condutor perdeu o controle da direção e o veículo caiu em uma ribanceira de aproximadamente cinco metros.

O passageiro de 64 anos foi encontrado dentro da cabine do caminhão consciente, verbalizando, contudo, ele apresentava um sangramento na cabeça. A equipe fez um curativo compressivo no ferimento e imobilização de membros, de acordo com o protocolo.

A outra vítima, o motorista do veículo, de 30 anos, se queixava de dores na cervical e teve um ferimento na boca. Ele também foi imobilizado. Os dois foram levados para o Pronto Atendimento Municipal (PAM) do município. A Polícia Militar esteve no local para realizar o registro da ocorrência.