Na noite desta quarta-feira (25), dois homens ficaram gravemente feridos após se envolverem em um acidente no km 390 da BR-354, próximo ao viaduto da serra, em Córrego Danta.

De acordo com o portal TV Bambuí, o condutor do veículo Chevrolet Monza, de Campos Altos, seguia sentido Bambuí para a BR-262, quando o veículo acabou colidindo de frente contra uma carreta de Viana/ES, que seguia no sentido contrário.

Com o impacto, ambos os veículos foram arremessados para fora da pista. A carreta caiu em uma ribanceira de aproximadamente 20 metros. Os condutores ficaram presos às ferragens e foram socorridos por populares e pela equipe do Samu, de Bambuí, e do Corpo de Bombeiros de Campos Altos.