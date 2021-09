Duas pessoas morreram depois que um carro ficou prensado entre duas carretas na manhã desta terça-feira (31), na BR-381, em São Sebastião da Bela Vista/MG. As identidades das vítimas não foram divulgadas.

Segundo as informações da concessionária que administra a rodovia, a pista sentido São Paulo (SP) foi totalmente interditada. A faixa 1 foi liberada. O congestionamento chegou a 25 km.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o acidente envolveu dois carros e duas carretas. Dois homens que estavam no carro prensado morreram no local do acidente. O veículo tinha placas de Pouso Alegre.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para o trabalho de desencarceramento.