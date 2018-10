Dois homens foram detidos e agredidos por populares ao tentarem assaltar um casal no Bairro Eymard, na Região Nordeste de Belo Horizonte, na tarde de domingo (28).

Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi chamada para atender uma tentativa de assalto e, quando chegou ao local, se deparou com dois homens feridos e sentados no chão. Testemunhas disseram aos PMs que a dupla tentou roubar um casal que entrava em um carro.

Ainda de acordo com a polícia, os suspeitos abordaram as vítimas com uma arma falsa e tentaram puxar a bolsa da mulher. Nesse momento, o namorado reagiu e foi ajudado por outras pessoas que passavam pelo local.

Os militares disseram que não foi possível identificar as pessoas que bateram nos assaltantes. Os dois homens agredidos foram encaminhados para Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Nordeste e ficaram sob observação médica e escolta policial. A ocorrência foi encerrada na Central de Flagrante 1 (Ceflan).