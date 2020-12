Dois homens, de 33 e 35 anos, foram esfaqueados em Divinópolis na noite de quarta-feira (23), nos bairros São Roque e Nossa Senhora das Graças. Segundo o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), a vítima mais velha já estava em óbito quando a equipe chegou ao local da ocorrência. AS informações são do portal G1.

Nossa Senhora das Graças

O Samu recebeu um chamado por volta das 23h para atender uma ocorrência na Rua Maria Chula. Quando a equipe da Unidade de Suporte Avançado (USA) chegou ao local, o homem de 35 tinha ferimento de faca no abdômen e já estava morto. A perícia foi acionada e esteve no local.

A Polícia Militar informou que a vítima tinha 36 anos. Durante as diligências para encontrar o suspeito do crime, um homem de 35 anos foi preso em casa no Bairro Nossa Senhora das Graças. Segundo a PM, o homem confessou o crime e disse que ele e a vítima haviam se desentendido enquanto usavam drogas. Ele foi encaminhado para a Delegacia.

A vítima, conforme a PM, havia saído do Presídio Floramar no dia 16 de novembro; ele tinha registros de prisão por roubo, furto e lesão corporal.