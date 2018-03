Redação Últimas Notícias

A 241ª Companhia da Polícia Militar de Arcos divulgou o balanço das ocorrências registradas no final de semana. Foram registradas ocorrências de tráfico de drogas e agressão.

Em Iguatama

Na noite desse domingo (11), a PM foi acionada a comparecer na rua Falcatas, bairro Floresta, onde um homem de 27 anos havia agredido a companheira dele , de 29 anos, com socos e chutes.

De acordo com a PM, as agressões começaram após ambos fazerem uso de bebida alcoólica. Apesar de arranhões e algumas escoriações, a vítima não teve ferimentos graves.

O suspeito fugiu do local antes da chegada da polícia, mas foi identificado e responderá pelo crime na Justiça.

Já madrugada de sábado (10), um homem de 30 anos foi abordado pela PM no bairro Jardim Paraíso após denúncia sobre tráfico de drogas no local. Com o suspeito foram apreendidas 11 pedras de crack e uma porção de cocaína.

O homem foi conduzido para a Delegacia Regional em Formiga.

Em Arcos

Na sexta-feira (9) durante patrulhamento, policiais militares abordaram um jovem de 19 anos nas proximidades da Igreja do Rosário, no Centro de Arcos.

Com ele foram encontrados dois pinos de cocaína e quatro pedras de crack. Segundo o suspeito, a droga foi adquirida em Campo Belo e Lagoa da Prata e seria comercializada. Ele foi preso e conduzido para a delegacia.