A Polícia Militar de Piumhi apreendeu grande quantidade de drogas na noite dessa quinta-feira (10). Dois homens foram presos suspeitos de tráfico.

A droga que estava no interior de um táxi, seria revendida em Piumhi e região.

Os dois suspeitos já são conhecidos no meio policial pelo envolvimento com o tráfico de drogas. Um dos indivíduos já é conhecido, ainda, por fazer parte de uma organização criminosa que age dentro e fora dos presídios.

O veículo, dinheiro e as drogas foram apreendidos. Já os suspeitos foram presos e encaminhados para a Delegacia.

Segundo as informações da PM, a equipe que abordou os dois homens foi criada, recentemente, com a finalidade de intensificar as abordagens em veículos e pessoas em atitude suspeita.