Da Redação

A Polícia Militar prendeu dois jovens, um de 19 e outro de 26 anos e aprendeu dois adolescentes, um de 16 e outro de 17, na tarde terça-feira (29) em Formiga, por volta das 16h

De acordo com a ocorrência, durante policiamento pela avenida Abílio Machado, bairro Sagrado Coração de Jesus, os militares avistaram dois dos indivíduos (o condutor de 19 e o passageiro de 16) trafegando pela via em uma motocicleta Yamaha YBR, de cor vermelha.

Ao perceber a presença da viatura, o condutor tentou fugir em direção à saída da cidade, desobedecendo as ordens de parada. Durante a fuga, o passageiro da moto arremessou uma sacola plástica na via.

Próximo a entrada para a Vila Nirmatele, os militares conseguiram abordar os indivíduos que já são conhecidos no meio policial por envolvimento em diversos crimes.

A sacola plástica foi encontrada e continha vários torrões de maconha que renderiam aproximadamente 60 buchas do tamanho comercial.

O condutor informou que havia pegado o veículo emprestado com um adolescente de 17 anos, conhecido por envolvimento com vários crimes. Na rua Ponte Alta, os militares fizeram contato com o menor, que confirmou ser o proprietário da motocicleta.

Durante buscas, foi encontrado no aparelho celular do adolescente várias fotos dele ostentando uma arma de fogo. Ao ser indagado sobre a arma, o suspeito informou que vendeu a arma de fogo para um jovem de 26 anos de idade.

Em seguida, os militares deslocaram até a rua Vinheiras, no bairro Geraldo Veloso, e durante buscas na casa do suspeito, foi encontrado um revólver calibre 32 carregado com seis munições intactas e ainda outras duas munições do mesmo calibre também intactas, além de uma porção de maconha.

O veículo foi apreendido e removido para pátio credenciado. Os quatro suspeitos foram encaminhados para a Polícia Civil, juntamente com os materiais apreendidos, e posteriormente os maiores foram conduzidos para a Penitenciaria Regional.