Após denúncia anônima, a Polícia Militar iniciou na tarde de quinta-feira (28), por volta das 16h, uma operação que culminou na prisão de duas pessoas e na apreensão de drogas em dois bairros de Formiga.

De acordo com a denúncia, um morador do bairro Ércio Rocha, de 22 anos, estaria traficando drogas na residência dele.

Os militares se deslocaram para o local indicado e receberam permissão da mãe do suspeito para adentrar no local . Em buscas pela residência, no quarto do jovem foi encontrado um pacote de maconha e R$1.562, em dinheiro trocado.

Questionado sobre a droga, o suspeito informou aos militares que buscaria mais entorpecentes na casa de homem, de 24 anos, morador do bairro Engenho de Serra.