Na madrugada desta quarta-feira (7), por volta das 00h30, a Polícia Militar prendeu dois homens, um por roubo e outro por receptação.

As prisões ocorreram na rodovia MG-050, bairro Quilombo, em Formiga, e foram realizadas após os militares serem informados de que dois homens, um de 21 anos e outro de 27 anos, haviam roubado um aparelho celular.

De acordo com a vítima, de 19 anos, no momento do crime, os indivíduos simularam estar armados.

Os militares conseguiram localizar os suspeitos na residência de outro homem, de 19 anos, sendo que um dos suspeitos conseguiu fugir assim que a Polícia chegou ao local. O dono da casa e o outro envolvido no roubo foram presos e o aparelho celular da vítima foi recuperado.

No local havia ainda, diversos celulares e dinheiro de procedência duvidosa.