Redação Últimas Notícias

Dois homens de 23 e 35 anos foram vítimas de assalto, na madrugada desse domingo (5) em Arcos. O crime ocorreu nas proximidades do Parque de Exposições da cidade.

De acordo com o portal Arcos, as vítimas saiam da festa e foram surpreendidas por dois indivíduos quando entravam no veículo. Um dos criminosos armado com uma garrucha anunciou o assaltou.

Os indivíduos roubaram R$52 das vítimas. Uma das vítimas se assustou e quase foi atingida por um disparo, que só não aconteceu porque a arma falhou.