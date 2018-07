Dois jovens, de 28 e 18 anos, morreram a tiros dentro de um bar no bairro Gumercinda em Nova Serrana, na noite dessa quarta-feira (25). De acordo com a Polícia Militar, testemunhas relataram que uma pessoa armada entrou no local, fez os disparos, em seguida fugiu.

Ainda de acordo com a PM, o rapaz de 28 anos não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A perícia da Polícia Civil esteve no bar e realizou os trabalhos de rotina, logo após, o corpo foi liberado para a funerária do município.

Já a outra vítima chegou a ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros, no entanto, faleceu a caminho da Unidade de Pronto Atendimento (UPA).