A Polícia Civil de Minas Gerais prendeu em flagrante, nessa terça-feira (6), dois jovens, de 24 e 19 anos, ligados ao tráfico de drogas no bairro Geraldo Veloso, em Formiga.

Com eles foram apreendidos crack, pinos de cocaína, maconha, além de material para embalagem da droga, dinheiro e uma balança de precisão.

A abordagem ocorreu quando a equipe de repressão a entorpecentes da Polícia Civil realizava intimações no Geraldo Veloso, momento em que perceberam uma movimentação suspeita de pessoas em um pasto que fica no final do bairro. Ao se aproximarem do local, os policiais conseguiram identificar que um dos suspeitos era o líder do tráfico de drogas na região, contra o qual havia um mandado de prisão em aberto pelo crime de homicídio.

De imediato, foi solicitado apoio das demais equipes da Delegacia Regional em Formiga, que efetuaram um cerco e prenderam os dois indivíduos. “Eles foram autuados pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas e encaminhados ao presídio, ficando à disposição da Justiça”, explica o delegado Ricardo Augusto Bessas, que lavrou o auto de prisão em flagrante.