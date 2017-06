Da Redação

Dois jovens, de 16 e 17 anos, sofreram uma tentativa de assalto, na noite dessa quarta-feira (7), na avenida Abílio Machado, em Formiga.

De acordo com a ocorrência, as vítimas foram surpreendidas por dois menores de 15 anos que, de forma violenta, empurraram um dos jovens e exigiu que ele entregasse o celular. Assustadas, as vítimas começaram a gritar, momento em que os suspeitos fugiram sentido ao bairro São Luiz.

Os jovens acionaram a Polícia Militar que, de posse das características dos suspeitos, localizaram e prenderam os menores. Os infratores confessaram a tentativa de assalto, eles foram apreendidos em flagrante e conduzidos para a delegacia.