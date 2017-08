Da Redação

Dois jovens, um de 23 outro de 24 anos foram vítimas de tentativa de homicídio, na madrugada deste sábado (5), em Arcos.

O crime ocorreu na praça da Matriz, no Centro da cidade. Os dois jovens são irmãos e foram alvejadas a tiros. Um levou um tiro próximo a clavícula e o outro no rosto. As vítimas foram socorridas pelo Samu e não há informações sobre o estado de saúde delas.

De acordo com a PM o suspeito de atirar nos jovens é um menor de 17 anos. Ele está foragido. Outros dois menores foram apreendidos acusados de participação no crime.

Segundo os envolvidos, o crime foi motivado devido aos irmãos terem dito que o suspeito teria entregado os jovens e que ele seria agredido.