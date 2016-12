Dois motoristas de 42 e 32 anos morreram e quatro pessoas ficaram feridas em um acidente na tarde desse domingo (11), no km 99 da MG-050, em Itaúna. Segundo informações da Polícia Militar Rodoviária (PMRv), um caminhão bateu de frente com uma van.

Os feridos com idades entre 3 e 37 anos foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros e encaminhados para o Pronto Atendimento do Hospital Manoel Gonçalves em Itaúna. A unidade não repassou informações sobre o estado de saúde das vítimas.

Ainda segundo a PMR, a batida ocorreu após o caminhão fazer uma ultrapassagem em local proibido. O veículo invadiu a contramão e bateu de frente com a van. O motorista do caminhão morreu no local e o motorista da van foi socorrido pelos Bombeiros, mas não resistiu aos ferimentos e deu entrada na unidade de saúde sem vida.

A perícia foi acionada. Os corpos foram liberados para uma funerária. A pista precisou ser interditada para realização dos trabalhos.