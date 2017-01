Dois motoristas, de 31 e 38 anos, morreram e uma mulher de 31 anos e duas meninas de 9 e outra de um ano ficaram feridas após uma batida frontal na BR-494, em Nova Serrana, neste domingo (1º). Segundo a Polícia Militar Rodoviária (PMR), não há suspeitas do que causou o acidente que ocorreu no Km 2 da rodovia.

A passageira do veículo que o homem de 38 anos dirigia contou que seguia sentido Nova Serrana, momento em que o carro que estava na direção contrária invadiu a pista e bateu de frente com o carro em que ela, a criança de 9 anos e a bebê de um ano estavam.

Os militares contaram que as vítimas foram socorridas e levadas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Nova Serrana em estado grave.

Ainda de acordo com a PMR, não houve passageiros feridos no carro em que o motorista de 31 anos dirigia. Os veículos foram removidos para o pátio credenciado do Departamento Estadual de Trânsito de Minas Gerais (Detran-MG) de Nova Serrana e a pista não foi interditada.