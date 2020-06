Nesta segunda-feira (8), a Câmara Técnica de Enfrentamento ao novo coronavírus divulgou a confirmação de dois novos casos da Covid-19, o descarte de outros 34 casos suspeitos e duas novas curas em Formiga.

Os pacientes que testaram positivo para a doença estão sendo acompanhados pela equipe da Secretaria Municipal de Saúde. O estado de saúde dos mesmos não foi divulgado.

Com os 34 novos testes negativos, chegam a 1010 o número de casos descartados e com as duas novas curas, chega a 15 o número de pacientes de Formiga que se recuperaram da doença.

A Administração Municipal reforça o pedido para que as pessoas continuem com as práticas que minimizam a proliferação do vírus, como usar máscaras, higienizar corretamente as mãos e evitar aglomerações.