Dois novos radares instalados em rodovias mineiras sob responsabilidade do Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG) começam a autuar a partir desta terça-feira (22). As estruturas estão no quilômetro 361,1 da MG-050, em Passos, no Sul, e no quilômetro 39,6 da LMG-758, em Açucena, no Rio Doce.

Desde o dia 15, os radares estão operando em modo educativo, sem penalidade para os motoristas. Quando começarem a gerar infração de trânsito, os equipamentos vão autuar os veículos que excederem a velocidade máxima permitida nas rodovias, que é de 60 km/h na MG-050 e de 40 km/h na LMG-758.

Com a entrada em operação destes dispositivos, as rodovias mineiras sob responsabilidade do DER-MG passam a ser monitoradas por mais de 400 radares fixos. O controle eletrônico de velocidade tem como principal objetivo garantir a segurança dos usuários que transitam pelas rodovias mineiras. Por isso, o Estado sempre orienta os motoristas a respeitarem os limites estabelecidos para cada trecho, independente da presença dos radares.

O DER-MG disponibiliza a relação completa, incluindo a localização e a velocidade máxima permitida, de todos os radares fixos em operação no estado. A lista pode ser consultada neste link.