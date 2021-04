O boletim epidemiológico de Arcos registrou dois óbitos e 23 casos positivos de Covid-19, nesta segunda-feira (12).

Até o momento, 94 pessoas faleceram no município devido ao coronavírus. Há também um óbito sendo investigado.

Nesta segunda-feira (12), 8 pessoas estão em internação hospitalar e outras 10 estão na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), da Santa Casa de Arcos. Em outros municípios, 2 pacientes ocupam leitos clínicos e 7 estão em UTIs.

Óbitos

O 93º óbito é de um homem de 86 anos, que residia no Distrito da Ilha. Ele tinha hipertensão arterial e testou positivo para o Coronavírus no dia 17 de março, sendo transferido no mesmo dia para Campo Belo. O óbito ocorreu no dia 23 e o registro constava como ‘óbito em investigação’.

O 94° óbito é de uma mulher, de 66 anos, que residia na área central de Arcos. Ela era portadora de diabetes, hipertensão arterial e cardiopatia. Ela foi internada na Santa Casa de Arcos no dia 4, deste mês, e faleceu no dia 7. Esse registro constava no boletim como ‘óbito estava em investigação’.

Casos confirmados hoje

14 homens:

Um homem de 51 anos, morador do bairro São Vicente, e que está em isolamento domiciliar;

Um homem de 39 anos, morador do bairro Floresta, e que está em isolamento domiciliar;

Um homem de 30 anos, morador do centro da cidade, e que está em isolamento domiciliar;

Um homem de 25 anos, morador do bairro Brasília, e que está recuperado;

Um adolescente de 19 anos, morador do bairro Calcita, e que está em isolamento domiciliar;

Um homem de 49 anos, morador do bairro São Pedro, e que está em isolamento domiciliar;

Um homem de 69 anos, morador do centro da cidade, e que está em isolamento domiciliar;

Um adolescente de 12 anos, morador do bairro São José, e que está em isolamento domiciliar;

Uma criança de 01 ano, moradora do bairro Planalto, e que está em isolamento domiciliar;

Um homem de 30 anos, morador do centro da cidade, e que está em isolamento domiciliar;

Um homem de 22 anos, morador da zona rural dos Cristais, e que está em isolamento domiciliar;

Um homem de 23 anos, morador do bairro de Lourdes, e que está em isolamento domiciliar;

Um homem de 55 anos, morador do bairro Santa Efigênia, e que está em isolamento domiciliar;

Um homem de 35 anos, morador do centro da cidade, e que está em isolamento domiciliar.

9 mulheres:

Uma mulher de 46 anos, moradora do bairro de Lourdes, e que está em isolamento domiciliar;

Uma mulher de 53 anos, moradora do centro da cidade, e que está em isolamento domiciliar;

Uma mulher de 35 anos, moradora do bairro Floresta, e que está em isolamento domiciliar;

Uma mulher de 47 anos, moradora do bairro Calcita, e que está em isolamento domiciliar;

Uma mulher de 34 anos, moradora do bairro São José, e que está em isolamento domiciliar;

Uma mulher de 66 anos, moradora do centro da cidade. Óbito;

Uma mulher de 53 anos, moradora do bairro Sion, e que está em isolamento domiciliar;

Uma mulher de 47 anos, moradora do bairro Esperança I, e que está em isolamento domiciliar;

Uma mulher de 70 anos, moradora do centro da cidade, e que está em isolamento domiciliar.

