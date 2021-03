A Câmara Técnica de Enfrentamento ao Coronavírus informa, neste sábado (27) , o registro do óbito de dois pacientes formiguenses com resultado positivo para Covid-19.

• Uma mulher de 65 anos, hipertensa. Estava internada na UTI da Santa Casa de Formiga.

• Uma mulher de 70 anos, sem comorbidade. Estava internada na UTI da Santa de Formiga.

Os registros entrarão no Boletim Epidemiológico que será divulgado hoje. A Administração Municipal se solidariza com as famílias e amigos enlutados.