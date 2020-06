Da Redação

A Polícia Militar continua realizando diversas blitzen da Operação Lei Seca na região. Dessa vez, a ação policial foi realizada na noite de sábado (13), no KM 3 da rodovia de ligação LMG 830, que liga a MG 050 ao município de Córrego Fundo.

Por volta das 21h30, os policiais rodoviários de Formiga abordaram um Ford/Fiesta, e após busca pessoal em um dos passageiros, de 18 anos, residente em Formiga, foi localizado no bolso de trás de sua calça um pacote transparente contendo uma substância esbranquiçada semelhante à cocaína.

Ainda durante a abordagem, os militares verificaram que o condutor do carro, de 23 anos, também residente em Formiga, encontrava-se com vários sintomas de embriaguez e após soprar o bafômetro, obteve-se o resultado de 0,59 miligramas de álcool por litro de ar alveolar expelido pelos pulmões, medida 14 vezes acima do permitido.