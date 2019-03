Durante policiamento na comunidade rural de Padre Doutor, na manhã desta sexta-feira (8), uma equipe de policiais militares abordou um veículo GM Vectra de cor verde.

Durante averiguação constatou-se que o condutor do veículo, um jovem de 21 anos, não possuía Carteira Nacional de Habilitação.

Foi realizada busca veicular quando foram encontrados três botijões de gás, sendo dois botijões cheios e um vazio, um botijão de gás com lampião, três varas de pescar, sendo duas com carretilha e uma com molinete, uma carteira de pescaria camuflada dobrável, uma picareta, um ventilador de mesa, um som portátil, uma lanterna de alça, uma lanterna de usar na cabeça, um lampião elétrico, uma balança digital e gêneros alimentícios.

Durante conversa o passageiro, um adolescente de 15 anos, ele confessou que havia furtado os materiais de uma residência rural, contudo não sabia informar qual seria a residência, uma vez que praticou o furto à noite.