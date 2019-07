Após diversas diligências realizadas pela PMMG, e em continuidade com a “Operação Minas Segura” foi levantado um endereço onde dois suspeitos estariam escondidos, portando armas e drogas.

O local apontado foi a rua Alice Sabatini, Vila Cruzeiro, em Divinópolis. No momento em que os militares adentraram no apartamento, um dos suspeitos tentou fugir pela janela, porém, possíveis rotas de fuga já estavam cercadas.

Durante diligência no local, foram apreendidos vários materiais e realizada a prisão de duas pessoas: um adolescente de 15 anos, com passagens por homicídio, tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e lesão corporal e uma jovem de 19 anos, com passagem por uso de drogas.

Confira os materiais apreendidos durante a ação policial: