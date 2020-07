Duas pessoas foram presas depois de uma festa com pelo menos 100 convidados ser interditada pela Polícia Militar e pela Vigilância Sanitária na madrugada deste sábado (25) na Zona Rural de Elói Mendes (MG).

Segundo a fiscalização da prefeitura, cerca de 30 veículos com placas de diversas cidades estavam estacionados no local. Ainda conforme os fiscais, as pessoas estavam sem máscaras e no local não havia produtos de higiene, como álcool em gel.

Segunda festa interditada em uma semana

Este é o segundo caso de festa interditada em descumprimento ao decreto de isolamento social em Elói Mendes. No dia 18, uma festa com pelo menos 80 pessoas na zona rural de Elói Mendes também foi interditada.

Na ocasião, cerca de 20 veículos com placas de Elói Mendes, Varginha e Monsenhor Paulo estavam estacionados no local. Conforme a polícia, os organizadores do evento estavam cobrando ingressos no valor de R$ 10.