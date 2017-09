Por Glaudson Rodrigues

Uma operação conjunta entre as polícias de Formiga e Divinópolis resultou na prisão de dois homens por tráfico de drogas.

A ação para prisão dos suspeitos começou após o 23º Batalhão da Polícia Militar (BPM) da cidade de Divinópolis receber uma denúncia anônima de que dois indivíduos em um Citroen vermelho estavam comercializando drogas em um posto de combustíveis às margens da rodovia MG-050.

Ao chegarem ao local, os policias foram informados de que os suspeitos já haviam saído pela MG-050 tomando rumo à cidade de Formiga. Os militares do 23º BPM de Divinópolis iniciaram o rastreamento solicitando apoio dos militares da Polícia Militar Rodoviária de Formiga.

Diante dos fatos a Polícia Militar Rodoviária com o apoio de policiais do 63º Batalhão da Polícia Militar de Formiga e de militares do 1º Grupamento do 3º Pelotão da Polícia de Meio Ambiente de Formiga realizaram o cerco na altura do km 189 e prenderam os suspeitos.

No veículo dos suspeitos, os policiais encontraram diversos cristais de drogas sintéticas (um cristal de MDC, 10 comprimidos de êxtase, quatro pontos de LSD e dois pacotes de cristais de MD) além de duas porções de haxixe, dois dichavadores, um cigarro de maconha, dois blocos de filtro para uso em cigarro de maconha, dois recipientes para armazenar drogas e certa quantia em dinheiro.

Aos militares, os suspeitos relataram que estavam indo para a cidade de Pains. Os policiais ao averiguarem os documentos dos ocupantes do veículo, constataram que havia contra o condutor um mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas, expedido pela Justiça da Comarca de Divinópolis.

Os dois indivíduos foram presos e o material, juntamente com o veículo apreendidos.