Um indivíduo entrou em uma residência localizada na rua Dr. Teixeira Soares, bairro Jardim América, em Formiga, nessa segunda-feira (2) e furtou vários objetos.

A Polícia Militar foi acionada pela vítima, um homem de 34 anos e, durante rastreamento pela rua Alexandre Fleming, Vila São Vicente, o suspeito de 32 anos foi abordado com as mesmas roupas usadas no crime. Ele confessou o crime aos militares.

Foi apurado que os materiais furtados foram vendidos na rua Lucimar Vital dos Santos, bairro Elza Dinorah.

Durante buscas, foram encontrados os materiais furtados: um notebook, um tablet, dois relógios, um celular, um cordão de ouro e 28 moedas estrangeiras antigas.