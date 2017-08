A Polícia Militar de Arcos registrou três ocorrências relacionadas ao tráfico de drogas na noite dessa segunda-feira (28).

Na primeira, um jovem de 21 anos foi preso pela Polícia Militar por tráfico de drogas. Ele é ex-presidiário e foi abordado na MG-170, quando chegava da cidade de Lagoa da Prata, em uma moto, carregando drogas.

O suspeito tentou fugir assim que avistou a viatura policial, mas foi alcançado e detido. Com ele foram encontradas cinco pedras de crack e fragmentos de maconha e cocaína, além de um embrulho usado para embalar drogas. A motocicleta, uma Honda CG, foi apreendida.

O jovem foi conduzido à Delegacia de Formiga, onde foi autuado em flagrante, e encaminhado ao presídio de Arcos.

Mais tarde, dois adolescentes de 17 anos foram apreendidos no bairro Jardim Bela Vista por uso e posse de drogas. Na abordagem, foi encontrado um cigarro de maconha. Os menores foram conduzidos para a delegacia.

Na terceira ocorrência, uma mulher de 35 anos com mandado de prisão em aberto foi localizada no bairro Calcita, sendo conduzida pela PM. Ela tem várias passagens pela polícia por envolvimento com o tráfico de drogas.