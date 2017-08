Dois homens foram presos e três adolescentes apreendidos na noite de sexta-feira (18), no Centro de Formiga.

Segundo a ocorrência, os policiais receberam uma denuncia anônima de uma pessoa que frequentava um bar próximo á avenida Doutor Henrique Braga.

De acordo com relatos, dois homens estavam vendendo drogas para outros dois rapazes. No local, os militares se depararam com um grupo de pessoas na porta de um bar e os dois suspeitos estavam entre o grupo.

No chão, foram encontradas drogas. Os indivíduos negaram que os entorpecentes fossem deles.

Uma menor também foi abordada. Ela relatou ser a namorada de um dos homens e entregou mais drogas que estava com ela e R$110. A adolescente confessou que estaria vendendo a droga para os dois homens e que os outros dois rapazes eram usuários.

O namorado da menor resolveu colaborar e falar que possuía mais drogas em casa e em outro local, em meio a um matagal, na zona rural próximo ao trevo de Pains.

Foram encontradas as drogas na casa do indivíduo e aparelhos celulares com mensagens de venda de drogas.

Na rodovia MG-439, localizaram um tambor onde havia mais drogas e materiais que ajudariam na venda das drogas. O indivíduo ainda disse que um dos citados como usuário de drogas havia ajudado a enterrar as drogas no local.

Os envolvidos foram encaminhados para a delegacia, juntamente com os materiais apreendidos.