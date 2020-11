Duas pessoas foram presas e vários materiais apreendidos, na manhã desta sexta-feira (6), em Itaúna. A ação ocorreu durante a operação “Revolução Francesa”, realizada pela Polícia Militar e o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG).

O objetivo foi desarticular uma quadrilha especializada em tráfico de drogas. O principal alvo da ação, de 30 anos, foi preso no povoado de Cachoeira dos Chaves, em Itatiaiuçu.

Durante a operação, foram cumpridos nove mandados de prisão e busca e apreensão. Em uma casa na Rua Eugênio Prado, no Centro, os policiais prenderam um homem de 56 anos. No imóvel foram apreendidas quatro pedras de crack, R$ 137 em dinheiro, quatro aparelhos celulares e uma TV de procedência duvidosa.

Em uma casa no povoado foi preso o homem de 30 anos. Em cumprimento a mandado de prisão, os militares apreenderam aparelhos celulares e grande quantidade de chips de telefonia.

Outras três casas foram alvo de buscas. Na Rua São Benedito, no Centro, os policiais apreenderam documentos 41 mil guaranis, moeda paraguaia, 50 dólares Canadenses e dois dólares americanos.

Na Rua Santa Rosa, no Bairro Parque Jardim Santanense, foram apreendidos R$ 2.125 em dinheiro e na Rua Santa Rita, no mesmo bairro, foi feita a apreensão de um carro relacionado com o objeto da investigação.

A operação contou com a participação de 49 policiais militares e uma equipe do Corpo de Bombeiros. As atividades também tiveram operações de trânsito.

