Dois homens foram presos por tráfico de drogas, na madrugada desse domingo (15), em Formiga.

Segundo a Polícia Militar, os policiais chegaram aos indivíduos por meio de denúncia anônima. Um dos suspeitos, um jovem de 25 anos, foi preso no Beco da Pedra, no bairro Oliveiras, com quatro pedras de crack.

O outro suspeito, um homem de 54 anos, foi preso em uma residência na rua Américo Gontijo, no mesmo bairro, apontado como sendo o responsável pela venda de drogas.

Com ele, foram apreendidasoito pedras de crack que, segundo a PM, se fracionadas,renderiam cerca de 50 pedras de tamanho comercial, e uma quantia dinheiro.