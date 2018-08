Redação Últimas Notícias

Os motoristas de uma pick-up Saveiro e um VW/Gol se envolveram em um acidente na noite dessa segunda-feira feira (6) no trevo de acesso à MG-050 (Trevo do Santa Cruz), em Formiga.

De acordo com informações da Polícia Militar Rodoviária (PMRv), o motorista do Gol parou na alça de acesso do trevo para seguir para Córrego Fundo quando o veículo foi atingido na traseira pela pick-up. Ninguém se feriu.