O dólar abriu em alta nesta segunda-feira (11), voltando a se aproximar de R$ 5,80, com renovadas preocupações com o avanço da pandemia de coronavírus e o impacto na atividade econômica mundial e brasileira, além da permanência das incertezas no campo político brasileiro.

Às 9h35, a moeda norte-americana 0,76%, cotada a R$ 5,7863. Na máxima até o momento chegou a R$ 5,8003.

Na sexta-feira, o dólar fechou em queda de 1,76%, cotado a R$ 5,7428, acumulando alta de 5,57% na semana e no mês. No ano, o avanço chegou a 43,22%. A cotação recorde nominal (sem considerar inflação) no ano foi registrada na última quinta-feira (7), quando a divisa encerrou o dia a R$ 5,8459.

Cenário externo

A semana começa com viés negativo nos mercados internacionais, com os investidores adotando a cautela sobre uma segunda onda de infecções por coronavírus conforme vários países reabrem suas economias.