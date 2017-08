O dólar opera em alta ante o real nesta quarta-feira (2), à espera da votação na Câmara dos Deputados da denúncia de crime de corrupção passiva contra o presidente Michel Temer, com base nas delações de executivos do grupo J&F, segundo a Reuters.

Às 9h09, a moeda norte-americana avançava 0,11%, vendida a R$ 3,1297.

Até o desfecho do caso, no entanto, os investidores vão monitorar dados norte-americanos, como os números do mercado de trabalho, divulgados ainda pela manhã.

Na véspera, a moeda norte-americana subiu 0,25%, a R$ 3,126 na venda. No ano, o dólar acumula queda de 3,81% em relação ao real.