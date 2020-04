A cotação do dólar repercutiu a tensão política nesta sexta-feira (24). A saída de Sergio Moro do Ministério da Justiça levou a moeda a bater novo recorde histórico, chegando a passar dos R$ 5,70 durante os negócios, enquanto o agora ex-ministro fazia seu último pronunciamento no cargo.

Ao final dos negócios, o dólar fechou vendido a R$ 2,6573, em alta de 2,33%. Na máxima do dia, chegou a ser negociado a R$ 5,7469.

Já a Bovespa fechou em forte queda, tendo chegado a mais de 9% durante o pregão.

No ano de 2020, em meio a cenário de juros baixos – com expectativa de ainda mais cortes na Selic pelo Banco Central –, o dólar acumula alta de 41,09%. No mês, a alta acumulada é de 8,88%.