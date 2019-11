Na manhã do último sábado (02), o público pôde ver no Canal Viva o “Domingão do Faustão”, o que parece estranho para um sábado de manhã, né? No programa exibido ontem pelo canal, Fausto Silva tinha cabelo preto natural e recebeu Mara Maravilha no palco.

