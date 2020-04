Paróquias e fiéis do Sul de Minas tiveram que se adaptar para as celebrações do Domingo de Ramos. A data importante no calendário cristão que antecede o Domingo de Páscoa foi marcada pelas mudanças provocados pelo isolamento social diante do coronavírus.

Sem abrirem ao público, várias paróquias da região tiveram missas pela internet e bençãos à distância. Em Poços de Caldas, as paróquias se dividiram em pequenos grupos para organizarem as celebrações da Semana Santa.

Ações semelhantes se repetiram por todo o Estado e país.

As missas da manhã de domingo foram transmitidas pelas redes sociais. A situação foi a mesma em Varginha, onde uma igreja teve a participação do padre e poucos ajudantes, e mais cidades.