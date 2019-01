Da Redação

O clima quente e abafado que vem marcando o verão, vai continuar em Formiga e região nesse domingo (13).

A previsão é de sol forte e aumento de nuvens na parte da manhã. Um pouco de alívio deve chegar no período da tarde, quando estão previstas pancadas de chuva que também devem ocorrer a noite.

Mais uma vez, as temperaturas devem ficar próximas dos 30º durante boa parte do dia em grande parte da região.

Apesar da sensação de abafamento, a umidade relativa do ar está próxima do ideal variando entre 58% e 99% ao longo do dia.

A temperatura mais alta em Formiga deverá ser registrada por volta das 16h, batendo os 32º.

Confira a previsão de máximas e mínimas para cidades da região:

Formiga – Máxima 32º – Mínima 17º

Arcos – Máxima 32º – Mínima 17º

Córrego Fundo – Máxima 32º – Mínima 20º

Pimenta – Máxima 33º – Mínima 20º

Pains – Máxima 31º – Mínima 19º

Campo Belo – Máxima 30º – Mínima 19º

*Com informações do site Climatempo