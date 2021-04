Um baile funk com mais de mil pessoas terminou com uma pessoa presa na madrugada deste domingo (25), na praça do Cardoso, no Aglomerado da Serra, na zona sul de Belo Horizonte. Segundo a Polícia Militar, foram feitas várias denúncias por telefone sobre a aglomeração em meio ao alto volume sonoro e a venda de bebidas alcoólicas.



A PM chegou ao local e usou sinais luminosos para dispersar a multidão, que não respeitava o distanciamento social e onde ninguém usava máscara. Com o esvaziamento do local, os militares foram até um bar que continuava aberto e com pessoas consumindo bebidas no interior.



Foi ordenado ao dono do estabelecimento que o som do local fosse desligado e as portas fechadas. O homem, de 33 anos, não aceitou desligar o som e foi preso por desacato. Ele resistiu e os militares tiveram que fazer uso da força.



Com ele foram encontrados mais de R$3 mil, o que, de acordo com a Polícia Militar, indica que ele teve grande retorno com a venda de bebidas. Ele foi levado para a Central de Flagrantes (Ceflan) 3 da Polícia Civil por infringir medida sanitária e desobedecer a uma ordem policial.



Os moradores do local onde era feito o baile informaram para a Polícia Militar que a festa é organizada por traficantes da região.

Fonte: O Tempo Online