O proprietário de um bar em Divinópolis, foi multado em R$ 8 mil por descumprir as medidas restritivas de funcionamento.

O dono do estabelecimento, localizado na Avenida JK, no Bairro Bom Pastor já teria sido orientado anteriormente, segundo a Polícia Militar. Após denúncia, os militares foram ao local, juntamente com uma equipe da Vigilância Sanitária, e constataram a reincidência do proprietário em manter o local funcionando.

A ação, conforme a PM, expõe a população a um risco maior de contágio do coronavírus. O proprietário ainda foi enquadrado no crime previsto no artigo 268 do Código Penal Brasileiro, que dispõe sobre a ação de infringir determinação do poder público, destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa.

A PM e os órgãos responsáveis estão atentos para inibir tais ações que coloquem em risco à coletividade.