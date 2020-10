A Polícia Militar de Iguatama compareceu, nesse domingo (11), no bairro Cidade Nova para apoiar um fiscal sanitário na fiscalização de um bar. No local, dezenas de pessoas estavam aglomeradas, sem máscaras e consumindo bebidas alcoólicas.

Um som mecânico estava com o volume acima do permitido, causando perturbação do sossego. As pessoas também se aglomeravam ao longo da rua, descumprindo as restrições no atual cenário de pandemia.

Por causa da grande quantidade de pessoas alcoolizadas e demonstrando hostilidade, a equipe policial se retirou do local para evitar o uso de armas, que poderia resultar em pessoas feridas, mas retornaram no momento oportuno.

O proprietário do estabelecimento, de 49 anos, foi qualificado como responsável pelo descumprimento de medida sanitária e será responsabilizado na Justiça, tendo em vista o cometimento do crime exposto no artigo 168 do Código Penal Brasileiro.