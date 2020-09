O grupo Escolas em Movimento, que congrega donos e diretores e escolas particulares em cidades brasileiras, faz uma carreata em Belo Horizonte nesta quinta-feira (10). Os carros seguem da Praça do Papa, no Mangabeiras, rumo à Cidade Administrativa, no Serra Verde, via avenida Antônio Carlos. No caminho, planejam uma parada em frente à sede da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), na avenida Afonso Pena, no Centro da capital.

O pleito do grupo, segundo o vice-diretor do movimento, Henrique Oliveira, não é o retorno das aulas presenciais, mas medidas para mitigar o prejuízo das escolas durante a pandemia. “A carreata está sendo feito pelos diretores de escolas, pais de alunos e professores pela valorização da educação do município e do Estado”, afirma.

Uma das propostas do movimento é uma espécie de “voucher” para as escolas particulares: a Prefeitura e o governo estadual pagariam às escolas particulares para que acolhessem os alunos que estão na fila para conseguir uma vaga nas Unidades Municipais de Educação Infantil (Umei). Um projeto similar foi aprovado pela Câmara Municipal de São Paulo em 2019.

O movimento também pede incentivos fiscais para as escolas, como suspensão de pagamento de impostos e parcelamento de dívida ativa — Henrique fala em uma redução de 80% do IPTU, por exemplo. “As escolas estão tendo financiamento negado por vários motivos. Os bancos alegam que entrou pouco dinheiro, que não deu para distribuir a todos ou que a escola não tem mais margem para pedir empréstimo”, completa.