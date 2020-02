Da Redação – Últimas Notícias

A divulgação por parte da Secretaria de Fiscalização e Regulação Urbana da Prefeitura de Formiga de que iniciaria o ano fiscalizando e multando proprietários de lotes em situação irregular foi vista com bons olhos por boa parte da população, em especial a afetada pelo acúmulo de mato e entulhos em alguns desses imóveis.

No início do mês de dezembro, proprietários de lotes localizados nos bairros Jardim das Acácias, Ramiro Batista, Serra Verde e Residencial dos Lagos receberam notificações para adequarem os imóveis antes do início da fiscalização.

Na época, a informação divulgada pelo secretário da pasta, Rômulo Cabral, era de que a partir de janeiro deste ano, os servidores da Prefeitura percorreriam bairros em um trabalho de fiscalização. “Após levantamento terá início o processo de emissão de multas, que serão destinadas aos proprietários que ainda não estiverem em dia com as normas”, disse.