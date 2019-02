Classificadas como tortura por muitos que sofrem delas, as dores de cabeça são causadas, em geral, por dois motivos principais, segundo explica à BBC a médica britânica Anne MacGregor, cuja especialidade é justamente a cefaleia.

“Na maioria das vezes, elas se devem à tensão acumulada nos músculos ao redor da cabeça”, diz. “Ou a mudanças na química do cérebro, que decodifica isso na forma de dor.”

Tal atividade química no cérebro faz com que algumas pessoas sintam uma dor muito profunda e intensa, as temidas cefaleias.

Como há diferentes tipos de dores de cabeça, eles exigem